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تمرد قائد فاغنر.. أول تعليق من الرئيس بوتين

الشروق أونلاين
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تمرد قائد فاغنر.. أول تعليق من الرئيس بوتين
أرشيف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، في أول تعليق على تحركات قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين إن ما يجري تمرد مسلح سيتم الرد عليه بشكل قاس.

وأضاف بوتين في كلمة له عبر التلفزيون الروسي أن ما يحدث خيانة داخلية وطعنة في الظهر، وأن “الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال خانوا روسيا وسيتحملون مسؤولية ذلك”.

وأكد بوتين: “الأفعال التي تقسم وحدتنا هي في الواقع خيانة للشعب الواحد، وللرفاق في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة. هذه طعنة في الظهر لبلدنا وشعبنا”.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: “أن من ينظم التمرد يحاول دفع البلد للاستسلام والحرب الأهلية. وفي إشارة إلى قائد فاغنر، قال بوتين إن “المصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلد وسندافع عن بلدنا ومواطنينا”.

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