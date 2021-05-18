تمريرة أخرى حاسمة لـ “محرز”

نادي مانشستر سيتي

تألّق النجم الجزائري رياض محرز مساء الثلاثاء، رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة رسمية بِنكهة تحضيرية.

وانهزم فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي برايتون، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

ولم تُمثّل المواجهة أيّ هدف للفريقَين، على اعتبار أن مانشستر سيتي حاز لقب البطولة الإنجليزية في تاريخ سابق، وضمن نادي برايتون البقاء في حظيرة النّخبة، ولا يتنافس على مرتبة أوروبية.

وصنع رياض محرز الهدف الأوّل لِفريقه مانشستر سيتي، في الدقيقة الثانية من عمر مواجهة برايتون. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع الجناح محرز غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق “الأزرق السّماوي”، في البطولة الإنجليزية للموسم الحالي. ويتحوّل الرّقم إلى 14 هدفا و7 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2020-2021.

وطرد الحكم اللاعب البرتغالي جواو كونسيلاو في الدقيقة الـ 10، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وعكس المقابلتَيتن السّابقتَين ضد تشيلسي ونيوكاسل، اللّتَين تابعهما من دكّة البدلاء. خاض محرز هذه المرّة كامل أطوار مواجهة برايتون.

وبات فريق مانشستر سيتي في الرّيادة بِرصيد 83 نقطة، مُتقدّما عن المطارد مانشستر يونايتد بِفارق 12 نقطة. ويشغل نادي برايتون الرّتبة الـ 15 بِرصيد 41 نقطة.

وفي الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر منافسة “البريمرليغ” عصر الأحد المقبل، يتبارى رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مع الزّائر نادي إيفرتون. ثم يُواجه أشبال المدرب جوسيب غوارديولا نظراءهم من فريق تشيلسي، بِمدينة بورتو البرتغالية مساء الـ 29 من ماي الحالي، لِحساب نهائي رابطة أبطال أوروبا.