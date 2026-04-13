تنبيه حول الطقس: أمطار تصل إلى 70 ملم عبر عدة ولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الإثنين، باستمرار الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط الأمطار عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، باتنة، أم البواقي، تبسة، الجلفة، تيارت، الأغواط، وهران، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، البليدة، البويرة.

وستتراوج كميات التساقط مابين 20 ملم و40 ملم وقد تصل إلى 70 ملم عبر بعض المناطق، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية مساء الإثنين.

من جهة أخرى، نبهت المصالح ذاتها من هبوب رياح عبر ولايات: تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تمنراست، جانت.