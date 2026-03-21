تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 25 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، بجاية، جيجل وسكيكدة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم السبت إلى غاية يوم غد الأحد.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجلفة، المسيلة، عين الدفلى، المدية، البويرة، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيزي وزو.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 و40 ملم

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة من صباح ليوم السبت إلى غاية السادسة مساء.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار عبر ولايات: أدرار، النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، تيمسيلت، غليزان، الشلف، عنابة والطارف.