تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 25 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، بجاية، جيجل وسكيكدة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم السبت إلى غاية يوم غد الأحد.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجلفة، المسيلة، عين الدفلى، المدية، البويرة، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيزي وزو.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 و40 ملم

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة من صباح ليوم السبت إلى غاية السادسة مساء.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار عبر ولايات: أدرار، النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، تيمسيلت، غليزان، الشلف، عنابة والطارف.

مقالات ذات صلة
تقديم موعد “البيام” يربك الأساتذة والتلاميذ!

تقديم موعد “البيام” يربك الأساتذة والتلاميذ!

عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسا لأنصار تعدّوا على أعوان الشرطة بملعب براقي

عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسا لأنصار تعدّوا على أعوان الشرطة بملعب براقي

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. مكتب الفتوى يوضح

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. مكتب الفتوى يوضح

استلام حافلتين كهربائيتين “صديقتين للبيئة” لنقل المسافرين في العاصمة

استلام حافلتين كهربائيتين “صديقتين للبيئة” لنقل المسافرين في العاصمة

الرئيس تبون يهنئ أسلاك الجيش والدرك والأمن والحماية المدنية والصحة

الرئيس تبون يهنئ أسلاك الجيش والدرك والأمن والحماية المدنية والصحة

“دورة ثانية” لتقييم مكتسبات الثالثة والرابعة ابتدائي… وهذه التفاصيل

“دورة ثانية” لتقييم مكتسبات الثالثة والرابعة ابتدائي… وهذه التفاصيل

