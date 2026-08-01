تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر تصل لـ 45 درجة ورعود متبوعة بزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر التي تصل لـ 45 درجة أيام السبت، الأحد والإثنين هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، عين تموشنت وهران ومستغانم.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية من الساعة 12 زوالا من اليوم السبت إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، الأغواط، البيض، النعامة وبشار.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية والرياح القوية ولايات: الأغواط، البيض، النعامة، إيليزي، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار من الساعة التاسعة صباحا من اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.