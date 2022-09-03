تم، السبت، تنصيب اللواء جبار مهنى مديراً عاماً للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي.

وأشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 03 سبتمبر 2022، على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي”.

وقال الفريق أول خلال مراسم التنصيب: “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 01 سبتمبر 2022، أنصب رسميا اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي”.

وأضاف قائلا”وعليه، فإني آمركم جميعا بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

وكانت هذه المناسبة سانحة للفريق أول السعيد شنقريحة ليسدي خلالها لإطارات ومستخدمي هذه المديرية “جملة من التعليمات والتوجيهات، حثهم من خلالها على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود خدمة للجزائر وحماية لمصالحها العليا”.

وعقب ذلك، أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام، وفقا لما أورده المصدر ذاته.