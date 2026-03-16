تنظيم المعرض الوطني للأجبان والألبان بهذا التاريخ

تنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع ولاية تيزي وزو، المعرض الوطني للأجبان والألبان تحت شعار “من الجودة المحلية إلى آفاق التصدير”، خلال الفترة من 11 إلى 15 أفريل 2026، بمشاركة منتجين ومصنعين وخبراء في شعبة الحليب ومشتقاته من مختلف الولايات.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الجودة المحلية للمنتجات الجزائرية وفتح آفاق تصديرية جديدة، من خلال إبراز القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع الابتكار في مجال تحويل الحليب، ودعم المنتجين للوصول إلى أسواق التصدير وتعزيز تنافسية منتجاتهم.

ويشكل الحدث منصة للتبادل والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين والخبراء في قطاع الألبان، إضافة إلى التعريف بالمنتجات التقليدية والعصرية المتنوعة في الجزائر.

كما سيشهد المعرض تنظيم مسابقة وطنية لأحسن جبن تقليدي، تهدف إلى تحفيز الحرفيين والمنتجين على تطوير جودة منتجاتهم والحفاظ على الموروث الغذائي الوطني، مع تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، استعدادًا لهذا الحدث الوطني الذي يعكس التزام الجزائر بدعم الإنتاج المحلي وتوسيع حضور منتجاتها في الأسواق الخارجية.