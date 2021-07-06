-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تنظيم مقابلات البطولة الوطنية ليلا

علي بهلولي
  • 172
  • 0
تنظيم مقابلات البطولة الوطنية ليلا

قرّرت رابطة الكرة المحترفة، الثلاثاء، تنظيم بقية جولات بطولة القسم الوطني الأوّل، ليلا تحت الأضواء الكاشفة.

جاء ذلك بِسبب تزامن الشطر الأخير من البطولة الوطنية، مع فصل الصيف المُرادف للحرّ الشديد.

ويبدأ تطبيق هذا القرار انطلاقا من الجولة الـ 30، المبرمجة مقابلاتها الخميس المقبل.

غير أن هذا القرار سوف لن يشمل ملاعب الأندية التي لا تتوفّر على الإنارة.

وبقيت في سباق البطولة الوطنية 9 جولات، دون إغفال بعض المقابلات المتأخّرة.

وتُسابق رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار الزمنَ، لِإسدال ستار البطولة الوطنية في منتصف أوت المقبل.

فضلا عن ذلك، قرّرت رابطة الكرة المحترفة إقامة مقابلات بطولة الأواسط (الرديف) ليلا، وللسبب ذاته.

مقالات ذات صلة
مهاجم المنتخب الوطني للمحليين على طاولة الأهلي المصري

مهاجم المنتخب الوطني للمحليين على طاولة الأهلي المصري

مدرب شبان تونس: “ضيّعنا طريقتنا أمام الجزائر فدفعنا الثمن”

مدرب شبان تونس: “ضيّعنا طريقتنا أمام الجزائر فدفعنا الثمن”

فيغولي ينبهر بهدفي رفيق محمد عمر

فيغولي ينبهر بهدفي رفيق محمد عمر

الرئيس عبد المجيد تبون يُهنّئ صغار “محاربي الصحراء”

الرئيس عبد المجيد تبون يُهنّئ صغار “محاربي الصحراء”

محرز يتفاعل بطريقته الخاصة مع بلوغ شبان “الجزائر” النهائي

محرز يتفاعل بطريقته الخاصة مع بلوغ شبان “الجزائر” النهائي

الخضر أقوى من منتخبات مُشارِكة في “اليورو”!

الخضر أقوى من منتخبات مُشارِكة في “اليورو”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد