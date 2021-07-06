تنظيم مقابلات البطولة الوطنية ليلا

قرّرت رابطة الكرة المحترفة، الثلاثاء، تنظيم بقية جولات بطولة القسم الوطني الأوّل، ليلا تحت الأضواء الكاشفة.

جاء ذلك بِسبب تزامن الشطر الأخير من البطولة الوطنية، مع فصل الصيف المُرادف للحرّ الشديد.

ويبدأ تطبيق هذا القرار انطلاقا من الجولة الـ 30، المبرمجة مقابلاتها الخميس المقبل.

غير أن هذا القرار سوف لن يشمل ملاعب الأندية التي لا تتوفّر على الإنارة.

وبقيت في سباق البطولة الوطنية 9 جولات، دون إغفال بعض المقابلات المتأخّرة.

وتُسابق رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار الزمنَ، لِإسدال ستار البطولة الوطنية في منتصف أوت المقبل.

فضلا عن ذلك، قرّرت رابطة الكرة المحترفة إقامة مقابلات بطولة الأواسط (الرديف) ليلا، وللسبب ذاته.