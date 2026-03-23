توازن مناخ الأرض “يختلّ” أكثر من أي وقت مضى على مدار التاريخ

تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها الأخير الصادر يوم الإثنين، أن مناخ الأرض يختل توازنه أكثر من أي وقت مضى على مدار التاريخ.

ويشير التقرير الخاص بسنة 2025، إلى أن تركيزات غازات الاحتباس الحراري تؤدي إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، واحترار المحيطات وذوبان الجليد.

وقد حدثت هذه التغيّرات السريعة واسعة النطاق في غضون بضعة عقود، لكن آثارها الضارة ستستمر لمئات وربما آلاف السنين، يقول التقرير.

ويؤكد تقرير المنظمة أن السنوات 2015-2025 هي الشدّ حرارة على الإطلاق، منذ بدء تسجيل درجات الحرارة. وأن عام 2025 كان ثاني أو ثالث أحرّ عام مُسجَّل.

كما تستمرّ المحيطات في الاحترار وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. وعلى مدار العقدين الماضيين، امتصت المحيطات كل عام ما يعادل 18 ضعفا من الطاقة التي يستهلكها الإنسان سنويا.

ووفقاً للتقرير، بلغت مساحة الجليد البحري السنوية في المنطقة القطبية الشمالية أدنى مستوى لها على الإطلاق. في حين سجَّلت مساحة الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية ثالث أقل مستوى لها على الإطلاق.

ويتناول التقرير الأخير، للمرة الأولى، مؤشر “الاختلال في توازن طاقة الأرض”، باعتباره أحد المؤشرات المناخية الرئيسية.