-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توافق بين مواقف الجزائر والبرتغال إزاء الأزمات الدولية

الشروق أونلاين
  • 55
  • 0
توافق بين مواقف الجزائر والبرتغال إزاء الأزمات الدولية
أرشيف
الجزائر والبرتغال

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيره في البرتغال جواو كرافينيو، خصّص لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين المرتبطين منذ 2005 بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركّزت المحادثات بين الجانبين حول الآفاق الواعدة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتكثيف الحوار السياسي بينهما.

كما تطرق الحديث إلى التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة التي تم التوافق على برمجتها في المستقبل القريب.

إلى جانب ذلك، تناول الاتصال “المسائل والأزمات ذات الاهتمام المشترك على جانبي البحر المتوسط”. حيث أشاد الوزيران:

بالتوافق في وجهات نظر ومواقف البلدين، المبنية على تمسكهما المشترك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورغبتهما المتبادلة في المساهمة الفعلية في الجهود الرامية لحل الأزمات والصراعات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

مقالات ذات صلة
5 عمليات تنقيب غير قانونية للمواقع الأثرية في خنشلة

5 عمليات تنقيب غير قانونية للمواقع الأثرية في خنشلة

توقّعات بتراجع أسعار اللحوم بعد انخفاض تكاليف الأعلاف

توقّعات بتراجع أسعار اللحوم بعد انخفاض تكاليف الأعلاف

هكذا يُحضر الأئمة لصلاة التراويح

هكذا يُحضر الأئمة لصلاة التراويح

محاكمة مرتقبة لمجموعة مرتبطة بـ”داعش” في بومرداس

محاكمة مرتقبة لمجموعة مرتبطة بـ”داعش” في بومرداس

برلماني سابق أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة هذا الثلاثاء

برلماني سابق أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة هذا الثلاثاء

أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 أفريل 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 أفريل 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد