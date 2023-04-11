توافق بين مواقف الجزائر والبرتغال إزاء الأزمات الدولية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيره في البرتغال جواو كرافينيو، خصّص لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين المرتبطين منذ 2005 بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركّزت المحادثات بين الجانبين حول الآفاق الواعدة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتكثيف الحوار السياسي بينهما.

كما تطرق الحديث إلى التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة التي تم التوافق على برمجتها في المستقبل القريب.

إلى جانب ذلك، تناول الاتصال “المسائل والأزمات ذات الاهتمام المشترك على جانبي البحر المتوسط”. حيث أشاد الوزيران: