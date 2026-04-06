توجه لإطلاق منتدى إفريقي لهيئات ضبط المحروقات

بحثت سلطة ضبط المحروقات ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول إطلاق مبادرة لإنشاء منتدى يضم هيئات ضبط قطاع المحروقات في القارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق وتوحيد القواعد وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وحسب بيان لذات الهيئة فإن هذا التوجه جاء خلال لقاء جمع رئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، بالأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول، فريد غزالي، مطلع أفريل الجاري، حيث ناقش الطرفان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها مهام وخبرة السلطة في تنظيم ومراقبة نشاطات المحروقات.

وخلال الاجتماع، قدم غزالي عرضًا حول الرهانات والتحديات التي تواجه الأسواق الطاقوية، بما في ذلك السوق الإفريقية، فيما تمحورت النقاشات حول الإطلاق المرتقب لمنتدى المنظمين الأفارقة.

وأشاد رميني بالمبادرة، معتبرًا أنها ترمي أساسًا إلى توحيد القواعد وتكريس أفضل الممارسات في قطاع المحروقات، بما يعزز فعالية التنظيم على المستوى القاري.

من جهتها، أكدت منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول تسجيل تقارب في وجهات النظر بين الطرفين بشأن أهمية المشروع، مشددة على ضرورة إدراجه ضمن خارطة طريق واضحة تستند إلى مراحل محددة وأولويات ومعالم دقيقة لضمان تجسيده.