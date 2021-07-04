وكالة "عدل" تحضر لإحدى أكبر العمليات في تاريخ البلاد

تستعد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لتوزيع اكثر من 58 الف سكن بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، في واحدة من اكبر عمليات توزيع السكن دفعة واحدة في تاريخ البلاد.

في هذا السياق، أفادت مصادر على صلة بالملف ل الشروق أن عملية التوزيع الضخمة هذه ستمس 27 ولاية عبر الوطن وستوزع السكنات لاصحابها بمناسبة ذكرى 5 جويلية، بعد ان انتهت أعمال التهيئة وربط الأحياء بالغاز والكهرباء والمياه وغيرها من الأشغال الضرورية.

ووفق المصادر ذاتها فان عملية التوزيع جاءت بعد ان رفعت المديرية العامة من وتيرة ونسب تقدم الأشغال في الأشهر الأخيرة من خلال الزيارات والخرجات الميدانية خصوصا للمدير العام المكلف بتسيير وكالة عدل، فيصل زيتوني، في مختلف الولايات اضافة الى اللقاءات التي عقدها مع المدراء الجهويين ومختلف المسؤولين بالوكالة والتي ركزت على نسبة تقدم الأشغال ونوعيتها وربط السكنات بالشبكات المختلفة.

كما اثمرت سياسة الصرامة التي انتهجتها وكالة عدل، تضيف مصادرنا مع شركات الانجاز المتقاعسة والمتأخرة في انجاز المشاريع التي وجهت لها المديرية العامة اعذارات وفسحت عقود عديد منها، وهو ما تجلى في مختلف المشاريع التي كانت تعاني تاخرا في الانجاز لكنها استكملت في آجال قياسية.

وفي تفاصيل عملية التوزيع، من المنتظر أن تمس 27 ولاية على غرار وهران بنحو 12 الف سكن، العاصمة 11 الف سكنن قسنطينة أكثر من 6 الاف سكن، سطيف 5500 سكن، تبسة 3240، الشلف 2650، اضافة لولايات أخرى منها عنابة وسوق اهراس وورقلة والوادي وتقرت وغرداية وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وتلمسان والطارف.

وينتظر أن يقطن حوالي 300 ألف ساكن في الأحياء الجديدة التي ستوزعها وكالة عدل في 5 جويلية عبر أكثر من 58 الف سكن في 27 ولاية.