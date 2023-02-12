توغاي يتألق مع الترجي قبل مواجهة بلوزداد

قاد الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، ناديه الترجي التونسي للفوز على المريخ السوداني، في المباراة التي تدخل في إطار الجولة الأولى من رابطة أبطال إفريقيا.

وتمكن توغاي من منح ثلاث نقاط ثمينة للترجي بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء، في وقت قاتل د90+5.

ووضع توغاي الترجي في صدارة المجموعة الرابعة، رفقة شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط.

ويستقبل شباب بلوزداد، نادي الترجي التونسي، يوم 18 فيفري، بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي المباراة الثانية، عن المجموعة، يستضيف المريخ السوداني، نادي الزمالك المصري، في 17 من الشهر الجاري.

وانهزم الزمالك في الجولة الأولى على ميدانه أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما فاز الترجي على المريخ السوداني بنفس النتيجة.