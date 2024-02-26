توغاي يحقق رقما مميزا مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا

حقق مدافع نادي الترجي التونسي، الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، رقما مميزا في النسخة الحالية لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحسب موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن توغاي هو المدافع الوحيد في فريقه الذي لم يتعرض لأي مراوغة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولعب توغاي كل لقاءات فريقه في دور المجموعات لحد الآن، حيث شارك أمام كل من النجم ذهابا وإيابا، وبيترو أتليتيكو ذهابا وإيابا، وأمام الهلال السوداني في لقاء الذهاب.