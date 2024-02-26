-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 17 ولاية إلى غاية الخميس
رياضة

توغاي يحقق رقما مميزا مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا

عمر سلامي
  • 276
  • 0
توغاي يحقق رقما مميزا مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا
أرشيف
محمد أمين توغاي

حقق مدافع نادي الترجي التونسي، الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، رقما مميزا في النسخة الحالية لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحسب موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن توغاي هو المدافع الوحيد في فريقه الذي لم يتعرض لأي مراوغة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولعب توغاي كل لقاءات فريقه في دور المجموعات لحد الآن، حيث شارك أمام كل من النجم ذهابا وإيابا، وبيترو أتليتيكو ذهابا وإيابا، وأمام الهلال السوداني في لقاء الذهاب.

مقالات ذات صلة
غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي

غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي

ثلاثة ملتقيات لاختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

ثلاثة ملتقيات لاختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

مدرّب إيطاليا: لا أُريد لاعبين مُنشغلين بِالبلاي ستيشن ومواقع التواصل

مدرّب إيطاليا: لا أُريد لاعبين مُنشغلين بِالبلاي ستيشن ومواقع التواصل

هذا ما قاله رئيس رابطة الدوري الإسباني عن توقيع مبابي مع ريال مدريد

هذا ما قاله رئيس رابطة الدوري الإسباني عن توقيع مبابي مع ريال مدريد

كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

حكم مغربي شارك في “كان” كوت ديفوار متهم بالرشوة

حكم مغربي شارك في “كان” كوت ديفوار متهم بالرشوة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد