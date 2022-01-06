توقف حركة القطارات بين الجزائر العاصمة وولايات الغرب

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الخميس، عن توقف حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين الجزائر والبليدة – العفرون وكذا الجهوية مع ولايات الغرب.

وحسب بيان للشركة، فإن أسباب التوقف تعود لسقوط كابل كهربائي من التيار العالي تابع لشركة سونلغاز على خط السكة الحديدية، ما بين الشفة والعفرون.

وأضافت الشركة أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو العفرون، ستتوقف عند محطة البليدة، والقطارات المتوجهة من العفرون، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا.

وحسب البيان فالقطارات الجهوية وقطارات الخطوط الطويلة المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق غرب الوطن، أو المتوجهة نحو الجزائر العاصمة من مناطق غرب الوطن، متوقفة حاليا.