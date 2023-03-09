توقيف امرأة ورجل لارتكابهما جريمة قتل وتعذيب في تيبازة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في تيبازة، من توقيف امرأة ورجل يشتبه بتورطهما في جريمة قتل وتعذيب شخص، قبل حرق جثته في غابة سيدي غيلاس بشرشال.

وقائع القضية تعود، حسب بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة القليعة، إلى منتصف شهر ديسمبر الماضي، عندما عثر على جثة الضحية، وهو رجل من مدينة الخروب بقسنطينة، منكّلا بها في المكان المذكور.

وبعد تقديم المتهمين أمام النيابة، تمّ فتح تحقيق قضائي على أساس جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، واستعمال التعذيب وأعمال وحشية، والسرقة بالتعدّد في جنح الليل.

وبعد استجواب المتهمين، أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة، بوضعهما رهن الحبس المؤقت، يضيف ذات البيان.