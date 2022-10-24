توقيف عصابة الاحتيال في بيع وشراء السيارات بالعاصمة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة الأسبوع الماضي، من توقيف شبكة إجرامية للنصب و الاحتيال في مجال بيع وشراء السيارات.

وحسب ماجاء في بيان للمصلحة، تتكوّن هذه العصابة من 3 أشخاص بينهم امرأة. كانوا يقومون بتزوير الوثائق والمحررات الإدارية، واستنساخ الوصولات البنكية.

ومكّنت العملية من استرجاع 9 سيارات فاخرة، إلى جانب وثائق وعقود مزوّرة، وأجهزة إعلام آلي، وأخرى لتحديد المواقع.

توقيف عصابة النصب عبر “البيع على فيسبوك” في البليدة

وفي 9 جوان 2022، أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، نهاية شهر ماي 2022، مجموعة إجرامية تتكون من 04 أفراد، بعد تورّطهم في جريمة النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد كان المتّهمون يستدرجون ضحاياهم من خلال عرض سلع للبيع بأثمان مغرية عبر مواقع التواصل.

وعند تنقّل الضحايا إلى الأمكان المتّفق عليها لإتمام صفقات البيع، كان المتّهمون يقومون بالاعتداء عليهم، وسلبهم ما في حوزتهم من أموال وممتلكات.

وكشفت تحريّات الشرطة حسب البيان، أن المشتبه فيهم كانوا يستعملون حساب فيسبوك باسم مستعار لاستدراج الضحايا.

كما تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية، وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

الأمن ينشر صور ثلاثة متّهمين بالاحتيال في الشلف

وفي 6 جوان 2022، نشرت المديرية العامة للأمن الوطني صورا لثلاثة متّهمين بالاحتيال في الشلف، ودعت ضحاياتهم إلى تقديم شهاداتهم لدى العدالة.

وجاء في بيان لأمن ولاية الشلف أنّ الأشخاص الظاهرين في الصورة، يشتبه في تورّطهم في قضية انتحال صفة موظف بهيئة رسمية، للنصب على ضحاياهم.

ودعت مصالح الأمن “كلّ شخص يكون قد وقع ضحية للمتّهمين”، إلى التوجّه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب البلاد، لتقييد شكوى، أو الإدلاء بشهادة في القضية.