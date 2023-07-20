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لدعم تغطية عجز ميزانيتها

تونس تحصل على نصف مليار دولار من السعودية

الشروق أونلاين
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تونس تحصل على نصف مليار دولار من السعودية
أرشيف
الرئيس التونسي قيس سعيّد

وقعت تونس اتفاقيتين مع السعودية يوم الخميس، للحصول على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة مالية بقيمة 100 مليون دولار، لدعم تغطية عجز ميزانيتها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القرض والمنحة جاءت “إنفاذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

وجرت مراسم التوقيت بين وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، ونظيرها السعودي محمد الجدعان، في قصر الحكومة  بالقصبة.

وذكرت الوزيرة التونسية أن اتفاقيتي القرض والمنحة، سيتم توجيههما لدعم الميزانية العامة للدولة، التي تواجه عجزا بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار.

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