“تويتر” تثير الجدل بتغريدة وتتهرب من تأكيدها

أثارت شركة تويتر الجدل بإعلانها عن أداة (زر) تسمح للمستخدمين بتعديل منشوراتهم، وذلك بالتزامن مع يوم “كذبة أول أفريل”.

ووقالت وكالة رويترز أن الشركة نشرت تغريدة على حسابها الرسمي، قائلة إنها تعمل على “إضافة زر تعديل” للمنشورات، وهو ما “أثار موجة واسعة من الجدل حول هذا الأمر الذي طال انتظاره”.

وقالت تويتر في بيان لها، ردا على سؤال عما إذا كانت التغريدة مزحة “لا يمكننا التأكيد أو النفي، لكننا ربما نصدر بيانا في وقت لاحق”.

ورحب بعض المستخدمين بالتغريدة، فيما اعتبرها البعض الآخر مضحكة، لكن آخرين لم يرونها كذلك.