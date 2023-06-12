ثالث لقب لقندوسي مع الأهلي المصري

توّج الجزائري أحمد قندوسي بلقب رابطة أبطال إفريقيا مع الأهلي، وهو اللقب رقم 11 للنادي المصري في تاريخ المسابقة.

وارتفع رصيد قندوسي منذ التحاقه هذا الموسم بالأهلي المصري، إلى ثلاثة ألقاب، حيث فاز مع ناديه بكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى رابطة أبطال إفريقيا.

أسبوع حافل بالتتويجات لأبناء الجزائر 🏆 🔝رياض محرز يتوج بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي 🔝سعيد بن رحمة يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي مع وست هام 🔝أحمد قندوسي يتوج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي 🔝فريق اتحاد الجزائر يتوج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. ألف مبروك #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/dSOfBmV20w — ‏﮼سامي ‏﮼قاسمي sami kasmi (@SamyKasmiSKY) June 11, 2023

وتعادل الأهلي المصري في المغرب مع الوداد المغربي بهدف لمثله في إياب نهائي رابطة إفريقيا، بعدما فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف واحد.

للإشارة فإن أحمد قندوسي لم يشارك في مباراة إياب النهائي، وبقي على دكة الاحتياط.