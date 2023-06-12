-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 32 ولاية وموجة حر بـ 4 ولايات جنوبية
رياضة

ثالث لقب لقندوسي مع الأهلي المصري

عمر سلامي
  • 400
  • 0
ثالث لقب لقندوسي مع الأهلي المصري
ح.م
أحمد قندوسي

توّج الجزائري أحمد قندوسي بلقب رابطة أبطال إفريقيا مع الأهلي، وهو اللقب رقم 11 للنادي المصري في تاريخ المسابقة.
وارتفع رصيد قندوسي منذ التحاقه هذا الموسم بالأهلي المصري، إلى ثلاثة ألقاب، حيث فاز مع ناديه بكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى رابطة أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي المصري في المغرب مع الوداد المغربي بهدف لمثله في إياب نهائي رابطة إفريقيا، بعدما فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف واحد.

للإشارة فإن أحمد قندوسي لم يشارك في مباراة إياب النهائي، وبقي على دكة الاحتياط.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله محرز بعد التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا

هذا ما قاله محرز بعد التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا

محرز يحلم بالمشاركة في نهائي رابطة الأبطال وكتابة التاريخ

محرز يحلم بالمشاركة في نهائي رابطة الأبطال وكتابة التاريخ

السعوديون يقترحون على محرز ما يُقارب نصف مليار أورو

السعوديون يقترحون على محرز ما يُقارب نصف مليار أورو

عوّار يعود إلى الجزائر للانضمام إلى صفوف “مُحاربي الصّحراء”

عوّار يعود إلى الجزائر للانضمام إلى صفوف “مُحاربي الصّحراء”

كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسه في ربع النهائي

كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسه في ربع النهائي

دولي جزائري ينتقل إلى البطولة السعودية

دولي جزائري ينتقل إلى البطولة السعودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد