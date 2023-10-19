ثالث مباراة تحضيرية للصومال قبل مواجهة الجزائر

لاعبو منتخب الصومال (بِاللّباس الأزرق) قبيل انطلاق مواجهة ليبيا.

خاضت الصومال مُنافسة المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026، الخميس، ثالث مباراة تحضيرية لها.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الصومال بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في النّصف الأوّل لِشهر نوفمبر المقبل. ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

وتعادل منتخب الصومال سلبا مع مُنافسه الليبي، في مباراة ودّية انْتُظمت بِالمغرب. عِلما أن مدرب الصومال التقني رشيد لوستاك ينتمي إلى بلاد مراكش.

وقبل مواجهة ليبيا، خاض منتخب الصومال مقابلتَين ودّيتَين أمام النيجر وسيراليون، السبت والثلاثاء الماضيَين. انتهتا بِخسارته (0-3) و(0-2)، على التوالي.