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رياضة

ثاني لاعب مُصاب يستدعيه بيتكوفيتش!

علي بهلولي
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ثاني لاعب مُصاب يستدعيه بيتكوفيتش!
ح.م
هشام بوداوي (يمين زميله أمين غويري) في حصّة تدريبية لـ "الخضر" بِتاريخ سابق.

ارتفع عدد المُصابين إلى لاعبَين، قبيل مُواجهتَي المنتخب الوطني الودّيتَين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي.

وكان النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش قد وجّه الدّعوة إلى هذَين اللاعبَين، وهما مُصابان.

وغاب متوسّط الميدان هشام بوداوي سهرة السبت عن مباراة فريقه نيس مع المُضيّف نادي لونس، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الفرنسية. وذلك بِداعي الإصابة.

ولم يحضر بوداوي أيضا مباراة نيس ونادي باريس سان جيرمان، في مسابقة كأس فرنسا الأربعاء الماضي.

ويشكو بوداوي إصابة على مستوى الرّكبة، تعرّض لها خلال مواجهة البطولة، بين نيس ومونبلييه في الـ 8 من مارس الحالي.

وهكذا التحق هشام بوداوي بِزميله المهاجم سعيد بن رحمة، الذي استلم بِدوره دعوة بيتكوفيتش وهو مُصاب.

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