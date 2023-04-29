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رياضة

جائزة إفريقية لـ “مسلم أناتوف”

علي بهلولي
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جائزة إفريقية لـ “مسلم أناتوف”
ح.م
مسلم أناتوف يحتفل مع زملائه في المنتخب الوطني بِهدف أمضاه في مرمى الصومال.

حاز الدولي الجزائري مسلم أناتوف سهرة السبت جائزة أحسن لاعب، في مباراة المنتخب الوطني أشبال ونظيره الصومالي.

وسلّمت الجائزةَ للمهاجم أناتوف لجنةُ تنظيم بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة، والتابعة لـ “الكاف”.

وتألّق مسلم أناتوف في هذه المباراة، وسجّلها هدفَيها، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80.

وينتمي مسلم أناتوف (16 سنة) إلى أكاديمية اتحاد الكرة الجزائري بِولاية سيدي بلعباس.

وكان ابن ولاية تيندوف قد سطع نجمه أيضا في بطولة العرب أشبال الخريف الماضي، وساهم في إحراز المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 17 سنة هذا اللّقب، ونال جائزة أحسن لاعب في الدورة.

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