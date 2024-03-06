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اقتصاد
أول مصدّر للغاز في حوض المتوسط

جائزة استحقاق لسوناطراك لمساهمتها في تطوير صناعة الغاز

الشروق أونلاين
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جائزة استحقاق لسوناطراك لمساهمتها في تطوير صناعة الغاز
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منشأة طاقوية لسوناطراك

أسدى منتدى الدول المصدّرة للغاز جائزة استحقاق لمجمع سوناطراك، نظير مساهمته الفعالة في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي.

وجرت مراسم إسداء الجائزة، التي تسلّمها رشيد حشيشي الرئيس المدير العام للمجمّع، عقب ختام أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول المنتدى يوم الجمعة الماضية بالجزائر.

ونشرت سوناطراك يوم الأربعاء، ملف الترشح الذي قدم لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، وسمح بنيل هذه الجائزة الفخرية.

ويعرض الملف مساهمة سوناطراك في تأسيس المنتدى، والنهوض بعملها، والدفاع عن الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة.

كما يبرز مكانة المجمّع الجزائري بين أفضل شركات النفط والغاز في العالم. باعتبارها أول مصدّر للغاز في حوض المتوسط، وثالث أكبر مصدّر لهذه الطاقة إلى أوروبا.

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