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جامعة فرنسية تمنع محاضرة للنائبة الفرنسية من أصل فلسطيني ريما حسّان

الشروق أونلاين
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جامعة فرنسية تمنع محاضرة للنائبة الفرنسية من أصل فلسطيني ريما حسّان
ح. م
ريما حسّان

منع معهد الدراسات السياسية بباريس، وهو من أعرق المعاهد في فرنسا، محاضرة للنائبة الفرنسية من أصل فلسطيني، ريما حسّان، كانت مبرمجة ليوم الجمعة 22 نوفمبر.

ونشرت ريما حسّان (32 سنة)، وهي أول فلسطينية يتم انتخابها نائبة في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر، على منصة “إكس”: “لقد حظر للتو مدير معهد الدراسات السياسية بباريس المحاضرة التي كان من المفترض أن ألقيها يوم الجمعة 22 نوفمبر. السبب الذي تم تقديمه: خطر الإخلال بالنظام العام.”

النائبة المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية أضافت: “إن هذه الرقابة على الأصوات المنددة بالإبادة الجماعية المستمرة أمر لا يطاق!”، لتعلن عن اتخاذها للإجراءات القانونية المستعجلة أمام المحكمة الإدارية.

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وريما حسّان هي محامية وسياسية فرنسية، ولدت في 28 أفريل 1992 في مخيم النيرب بالقرب من حلب في سوريا، قبل انتقالها إلى فرنسا مع عائلتها وهي في سن التاسعة، ليتم انتخابها في 9 جوان 2024 نائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا الأبية”.

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