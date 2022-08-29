“جاهزون لبداية الموسم والتربص كان ناجحا”

فؤاد بومضل مدرب فريق مصفوت الإماراتي:

قال مدرب فريق مصفوت، الجزائري فؤاد بومضل، إن الفريق خرج بالعديد من المكاسب في المعسكر الخارجي ، في صربيا، وأكد أن الفريق جاهز لضربة البداية في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق 10 سبتمبر المقبل.وقال بومضل في تصريحات نشرت في جريدة “الإمارات اليوم”، إن من أهم المكاسب المتحققة هو تطوير الجانب البدني للاعبين، بالاستفادة من المناخ البارد في مدينة زلاتيبور الجبلية في توزلا الصربية، ما منح فرصة لتطوير الجاهزية البدنية للاعبين”.

وعن لاعبي الفريق، قال: وقفنا على الإمكانات الفنية للاعبين، سواء كانوا أجانب أو مواطنين أو مقيمين، وسيتم الاستغناء عن بعض اللاعبين الذين لم يتمكنوا من إثبات أنفسهم في المعسكر الخارجي وتعويضهم بآخرين وأشكر اللاعبين على مجهوداتهم وصبرهم على كل شيء.

وأكمل: “إن الفريق خاض ثلاث مباريات، منها مباراتان مع فريق سلوبودا، تعادل في الأولى (2-2) وفاز (3-صفر) في الثانية، كما انتصر على فريق من الدرجة الثالثة بهدفين نظيفين»، منوها بأن المعسكر التدريبي ضم وحدات تدريبية عديدة لخلق التناسق والتجانس بين اللاعبين، حسب الأسلوب الذي يعمل عليه الجهاز الفني، ومحاولة رؤية كل اللاعبين والوقوف على التفاصيل من جميع النواحي الفردية الدفاعية والهجومية.وأضاف:”راعينا اللعب من أجل الفوز، على الرغم من أنها مباريات ودية، لكنها مهمة في تطوير الجانب النفسي”.

ويأمل مصفوت في تحقيق الاستفادة المطلوبة حين يخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أندية الهواة، والذي يشهد مشاركة 17فريقا.مصفوت أقام في فترة سابقة معسكرا بصربيا تحضيرا لموسم الهواة، الذي ينطلق 10 سبتمبر المقبل.