جدري القرود ينتشر في أوروبا.. وهذه هي أعراضه  

تشهد أوروبا انتشارا لفيروش جدري القرود، وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس في باريس، وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في أنحاء العالم.

كما قالت السلطات الصحية في البرتغال، التي اكتشف بها أكبر عدد من حالات الإصابة بجدري القرود، الخميس، إنها قلقة من انتشار المرض لكنها أشارت إلى أن خطر العدوى منخفض وطلبت من المواطنين التحلي بالهدوء.

وقالت مارجاريدا تافاريس المتحدثة باسم فريق عمل مكافحة جدري القرود في البلاد لوكالة رويترز في مقابلة عبر الفيديو إن البرتغال سجلت 14 حالة إصابة بالمرض ولديها 20 حالة اشتباه.

وأثار ظهور حالات الإصابة بالمرض في بريطانيا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة ودول أخرى القلق؛ لأن هذا المرض -الذي ينتشر عبر المخالطة واكتشف للمرة الأولى في غرب ووسط أفريقيا ونادرا ما ظهر في أماكن أخرى من العالم.

وسجلت إسبانيا الخميس أول 7 حالات مؤكدة مع الاشتباه في 22 حالة إصابة كلها في منطقة مدريد وسط البلاد.

وتقول منظمة الصحة العالمية في تعريفها للمرض جدري القردة مرض نادر يحدث أساساً في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضاً من جدري القردة.

وتابعت أن فيروس جدري القردة ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

وتنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة بمخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية.

وتتراوح فترة حضانة جدري القردة بين 6 أيام و16 يوما، بيد أنها يمكن أن تتراوح بين 5 أيام و21 يوما.

ويمكن تقسيم مرحلة العدوى إلى فترتين كالتالي:

1- فترة الغزو (من يوم إلى 5 أيام)، ومن سماتها الإصابة بحمى وصداع مبرح وتضخّم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات ووهن شديد (فقدان الطاقة).

2- فترة ظهور الطفح الجلدي (خلال مدة تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى) التي تتبلور فيها مختلف مراحل ظهور الطفح الذي يبدأ على الوجه في أغلب الأحيان ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

3- يكون وقع الطفح أشدّ ما يكون على الوجه (في 95% من الحالات) وعلى راحتي اليدين وأخمصي القدمين (75%).

4- يتطوّر الطفح في حوالي 10 أيام من بثور مسطّحة إلى حويصلات صغيرة بها سوائل قد تتطلب ثلاثة أسابيع لكي تختفي تماما.

5- تصيب أغشية الفم المخاطية (في 70% من الحالات) والأعضاء التناسلية (30%) وملتحمة العين (20%)، فضلا عن قرنيتها (مقلة العين).

6- يُصاب بعض المرضى بتضخّم وخيم في العقد اللمفاوية قبل ظهور الطفح، وهي سمة تميّز جدري القردة عن سائر الأمراض المماثلة.

7- لا توجد أيّة أدوية أو لقاحات مُحدّدة متاحة لمكافحة عدوى جدري القردة، ولكن ثبت سابقا أن التطعيم ضد الجدري ناجح بنسبة 85% في الوقاية من جدري القردة.