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رياضة

جدول مقابلات “الكان”.. من ربع النّهائي إلى المحطّة الختامية

علي بهلولي
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جدول مقابلات “الكان”.. من ربع النّهائي إلى المحطّة الختامية
ح.م
منتخب جنوب إفريقيا يُناور من أجل حصد لقب قاريّ آخر، بعد تتويج نسخة 1996.

تشكّلت سهرة الثلاثاء فسيفساء مقابلات ربع نهائي وأيضا ما تبقّى من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

جاء ذلك بعد اختتام فعالّيات الدور ربع النّهائي.

وتشكّل جدول المقابلات، وبِالتوقيت الجزائري، كالتّالي:

الدور ربع النّهائي:

الـ 2 من فيفري 2024:

1- نيجيريا – أنغولا (سا: 18.00).

2- الكونغو الديموقراطية – غينيا كوناكري (سا: 21.00).

الـ 3 من فيفري 2024:

3- مالي – كوت ديفوار (سا: 18.00).

4- جزر الرّأس الأخضر – جنوب إفريقيا (سا: 21.00).

الدور نصف النّهائي:

الـ 7 من فيفري 2024:

الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (4)، على الساعة السادسة مساءً.

الفائز من مباراة (2) – الفائز من مباراة (3)، على الساعة التاسعة ليلا.

المباراة الترتيبية:

تُجري في الـ 10 من فيفري 2024، على الساعة التاسعة ليلا.

المباراة النّهائية:

تُجرى في الـ 11 من فيفري 2024، على الساعة التاسعة ليلا.

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