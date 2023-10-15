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رياضة

جدول مقابلات منتخب فلسطين في تصفيات المونديال بِالجزائر

علي بهلولي
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جدول مقابلات منتخب فلسطين في تصفيات المونديال بِالجزائر
الأرشيف
منتخب فلسطين لِكرة القدم.

يلعب منتخب فلسطين لِكرة القدم بِالجزائر، مقابلات الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026.

جاء هذا القرار بعد طلب تقدّم به اتحاد الكرة الفلسطيني، ولقي صدى إيجابيا لدى هيئة الرّئيس وليد سعدي.

ويلعب منتخب “الفدائيين” هذه المحطّة التصفوية، في فوج يضمّ فرق أستراليا ولبنان والفائز من مقابلتَي الدور الأوّل بين البنغلاديش والمالديف، عِلما أن لقاء الذّهاب بِالمالديف انتهى بِنتيجة التعادل (1-1)، مع تنظيم مواجهة العودة بِالبنغلاديش هذا الأربعاء.

جدول المقابلات بِالجزائر:

الجولة الثانية في الـ 21 من نوفمبر الحالي:

فلسطين – أستراليا.

الجولة الرّابعة، في الـ 26 من مارس 2024:

فلسطين – البنغلاديش أو المالديف

الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، في الـ 11 من جوان 2024:

فلسطين – لبنان

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور الثالث والأخير من تصفيات المونديال.

وفي الدور الثالث، تُوزّع المنتخبات الـ 18 المتأهّلة على 3 مجموعات تضمّ 6 فرق مناصفة. وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج لِنهائيات كأس العالم 2026. بينما يلعب صاحبا المركزَين الثالث والرّابع (ستّ منتخبات في المجموع) من كلّ مجموعة دورا أخيرا، بِصيغة فوجَين يضمّ كلّ واحد منهما 3 فرق مناصفة. وتُسفر هذه المحطّة عن تأهّل رائد كلّ مجموعة لِمونديال أمريكا وكندا والمكسيك. ويلعب الوصيفان مباراة فاصلة، ويفتكّ الفائز منهما تأشيرة خوض دورة حاسمة، يُواجه فيها 5 منتخبات من إفريقيا وأمريكا الجنوبية و”الكونككاف” وأوقيانوسيا، ويمنح المُنظّمون في الأخير بطاقتَين لِحضور نهائيات كأس العالم.

وبِعبارة أخرى، رصدت “الفيفا” لِمنطقة آسيا 8 مقاعد ونصف المقعد، العدد المُرادف لِثمانية منتخبات، أو تسعة إذا أجاد مُمثّل هذه القارّة دوره في المحطّة الحاسمة.

وبعيدا عن المونديال، يُشارك منتخب فلسطين ما بين جانفي وفيفري 2024، في نهائيات كأس أمم آسيا المُبرمجة بِقطر. حيث يلعب في فوج يضمّ فرق إيران والإمارات وهونغ كونغ. وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة للدور ربع النّهائي.

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