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رياضة

جديد آيت نوري

علي بهلولي
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جديد آيت نوري
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طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وبدأت مدّة عقد المدافع آيت نوري (22 سنة) في خريف 2020، وتنقضي في صيف 2026.

وشرع المدرب جولن لوبيتيغي في رسم سياسة الموسم المقبل، وقدّم نقاطها العريضة لِإدارة نادي ولفرهامبتون. تقول صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها نشرته، الخميس.

وتتضمّن السياسة الجديدة تسريح بعض اللاعبين أو السماح لهم بِمغادرة الفريق قبل الآوان، بينهم ريان آيت نوري، وفقا للمصدر. الذي أضاف أن ميزانية النادي لا تتحمّل عِبْءَ الإبقاء على لاعبين لا يُشاركون كثيرا في المقابلات الرّسمية.

واكتفى مدافع “الخضر” بِخوض 14 مباراة فقط أساسيا، في ثلاث مسابقات رسمية نسخة 2022-2023: بطولة إنجلترا والكأس المحلّية وكأس الرّابطة. ما يعني أنّ ريان آيت نوري كان خارج دائرة اهتمامات المدرب لوبيتيغي، الذي لم يكن يمنح له الفرصة، سوى عند إصابة أحد لاعبي الخطّ الخلفي، أو تعرّضهم لِعقوبة الإيقاف، أو أمر آخر.

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