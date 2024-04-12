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رياضة

جديد الإصابة التي تعرّض لها آيت نوري

علي بهلولي
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جديد الإصابة التي تعرّض لها آيت نوري
ح.م

تطرّق التقني جاري أونيل مدرّب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، إلى جديد الإصابة التي تعرّض لها لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

وكان المدافع آيت نوري قد سقط في فخّ الإصابة خلال مواجهة نادي وست هام، السبت الماضي.

وعقد المدرّب أونيل مُؤتمرا صحفيا، الجمعة، فقال: “ريان سيكون ضمن قائمة اللاعبين المُوجّهة إليهم الدّعوة. لقد مرّ بِأسبوع مختلف عن الآخرين، بِسبب المشكلة الطفيفة التي يُعاني منها، لكنّها مشكلة بسيطة. سيُسافر مع المجموعة، وسنقوم بِالإعلان عن قائمة اللاعبين في الصّباح (السبت). يبدو لي أنّه سيكون جزءا من تشكيلة يوم المباراة”.

وتنتظر فريق ولفرهامبتون مباراة خارج القواعد مع المُضيّف نادي نوتنغهام فورست بعد ظهيرة هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 33 من عمر البطولة الإنجليزية.

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