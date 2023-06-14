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رياضة

جديد اللاعب الدولي شعيبي

علي بهلولي
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جديد اللاعب الدولي شعيبي
الأرشيف
فارس شعيبي

أحرز الدولي الجزائري فارس شعيبي لقب أحسن لاعب شاب، في بطولة فرنسا نسخة 2022-2023.

ونظّمت الاستفتاء رابطة الكرة الفرنسية المُحترفة، التي تُشرف على تسيير بطولة “اللّيغ 1”.

وتنافس صانع الألعاب شعيبي (20 سنة) مع 3 لاعبين آخرين في هذا المضمار.

وحاز شعيبي نسبة أصوات قُدّرت بـ 45%، وهو ما أهّله لِنيل لقب أفضل لاعب شاب. فيما قُدّرت نسبة صاحب المركز الثاني برادلي باركولا من أولمبيك ليون بـ 31.9%.

وشارك شعيبي في 36 مباراة هذا الموسم، من أصل 38 مواجهة لِفريقه تولوز في بطولة فرنسا، يوجد بينها 24 مقابلة خاضها أساسيا. وسجّل 5 أهداف، ووزّع مثلها من التمريرات الحاسمة.

ويرتبط فارس شعيبي مع نادي تولوز بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

في سياق آخر، بات التقني الإسباني كارلس مارتينيز، الأربعاء، مدربا جديدا للاعب شعيبي في فريق تولوز.

وخلف مارتينيز المدرب فيليب مونتانيي الذي أنهت إدارة نادي تولوز مهامه، بعد عامَين من الخدمة.

وكان مارتينيز (39 سنة) مساعدا للمدرب مونتانيي، وقبل ذلك أشرف على الفئات الصغرى لِنادي الريان القطري وأواسط الكويت.

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