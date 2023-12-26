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رياضة

جديد بن رحمة

الشروق الرياضي
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جديد بن رحمة
ح.م

تتفاوض إدارة نادي ليون الفرنسي هذه الأيّام مع نظيرتها لدى فريق وست هام الإنجليزي، لِجلب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

واقترحت إدارة نادي ليون جلب بن رحمة بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر، مع إمكانية شراء العقد في الصّيف المقبل. وفقا لِأحدث تقارير الصّحافة الفرنسية بِهذا الشّأن.

واكتفى بن رحمة بِخوض 4 لقاءات فقط أساسيا هذا الموسم، من أصل 18 مواجهة في البطولة الإنجليزية لِفريقه وست هام. وهو عامل مُحرّض على تغيير الأجواء، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ولم يُسجّل الدولي الجزائري أيّ هدف هذا الموسم، وهو عامل آخر يدفع هذه المرّة إدارة نادي “المطارق” إلى تسريحه، بِأيّ صيغة مُحتملة.

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