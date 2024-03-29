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رياضة

جديد بِخصوص ديلور

علي بهلولي
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جديد بِخصوص ديلور
ح.م
أندي ديلور بِزيّ نادي مونبلييه.

طرأ، الجمعة، جديد بِخصوص المشوار الرياضي للاعب الدولي الجزائري أندي ديلور.

وكان المهاجم ديلور (32 سنة) قد فسخ في الفترة الأخيرة عقده مع نادي أم صلال القطري. وبقي بعدها بِلا فريق.

وقال رئيس نادي مونبلييه الفرنسي لورون نيكولان، إنه سيلتقي مع ديلور في المستقبل القريب، من أجل إبرام صفقة جلبه (أو بِالأحرى إعادته) إلى فريقه الكروي.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية، الجمعة، أن ديلور كان يرغب في إبرام الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي، لكن تأخّر فسخ العقد مع نادي أم صلال حال دون بلوغ مراده.

وسبق لِأندي ديلور ارتداء زيّ نادي مونبلييه، ما بين صيفَي 2018 و2021.

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