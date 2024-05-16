جديد بِخصوص عوّار وسوق الانتقالات الصّيفية

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار بِفترة عصيبة، في صفوف فريقه روما الإيطالي. عشية افتتاح سوق الانتقالات الصّيفية 2024.

واكتفى متوسّط الميدان عوّار بِخوض 8 لقاءات فقط أساسيا، من أصل 36 مباراة لِفريقه روما في البطولة الإيطالية هذا الموسم.

وأدرج المدرب دانييلي دي روسي اسم عوّار ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في تسريحهم هذه الصّائفة. تقول صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الخميس. وأوضحت أن إدارة نادي “الذّئاب” اقترحت على التقني دي روسي عقدا جديدا يدوم 3 مواسم، على اعتبار أن عمله ينتهي في الـ 30 من جوان المقبل.

وأضافت أن المدرب دي روسي وضع شروطا للتجديد، بينها منحه الضّوء الأخضر بِخصوص التعداد، على غرار تسريح بعض اللاعبين بينهم متوسّط الميدان الجزائري.

ولم يُشر المصدر إلى التسريح إن كان بِصفة نهائية أو بِصيغة الإعارة، ذلك أن حسام عوّار يرتبط مع نادي روما بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2023 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2028.