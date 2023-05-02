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رياضة

جديد سليماني في سوق الانتقالات

علي بهلولي
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جديد سليماني في سوق الانتقالات
الأرشيف
إسلام سليماني بِزيّ نادي أندرلخت.

تنقضي مدّة عقد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مع نادي أندرلحت البلجيكي، في الـ 30 من جوان المقبل.

وكان المهاجم سليماني قد التحق بِفريق أندرلخت في جانفي الماضي، بِعقدٍ قصير المدّة. قادما من نادي براست الفرنسي.

وتُبدي إدارة نادي أندرلخت تحمّسا لِتجديد العقد، لكن قنّاص “محاربي الصّحراء” لا يُريد التمديد، ويُفضّل ترك الفريق في الصّيف المقبل. تقول صحيفة “فوتبال نيوز” البلجيكية في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن.

واستلم سليماني (35 سنة في جوان المقبل) عروضا مُغرية من البطولتَين السعودية والقطرية، وفقا للمصدر ذاته. الذي لم يكشف عن هُوِّية هذه الأندية الخليجية.

يُشار إلى أن موسم إسلام سليماني مع نادي أندرلخت انتهى في الأيّام القليلة الماضية، بعد أن تموقع الفريق في المركز الـ 11 ضمن لائحة ترتيب بطولة بلجيكا، في الجولة الـ 34 والأخيرة. وفي منافسة الكأس المحلّية، ودّع السّباق من محطّة ثمن النّهائي. بينما تجمّدت مشاركته في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. بِعبارة أخرى، لن يلعب فريق أندرلخت المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، وسيكتفي بِخوض المسابقتَين البلجيكيتَين.

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