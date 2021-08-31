جديد فارس وبولحية وفرحات

انتقل اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، الثلاثاء، إلى فريق جنوة الذي ينشط في بطولة إيطاليا للقسم الأوّل.

وسيلعب المدافع فارس (25 سنة) في فريق جنوة مُعارا لِمدّة موسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2022. كما ذكرته إدارة النادي الإيطالي.

ومازال محمد فارس يرتبط مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

ويتموقع فريق جنوة في المركز الـ 19 وقبل الأخير، بعد مرور جولتَين من عمر بطولة إيطاليا. نظير رتبة الصّدارة لِنادي لاتسيو.

أمّا بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري الثاني فريد بولحية، فقد قرّر البقاء في نادي ماتز الفرنسي.

ورفض بولحية العروض التي استلمها فريقه ماتز، آخرها من قبل نادي ستراسبورغ الفرنسي. لِكونها لم تُشجّعه على الرّدّ إيجابا، رغم رغبته المُلحّة في تغيير الأجواء هذه الصّائفة.

ومازال متوسط الميدان فريد بولحية (28 سنة) يرتبط مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

ويحتلّ فريق ماتز الرّتبة الـ 15، بعد مرور 4 جولات من عمر بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

وبِشأن اللاعب الدولي الجزائري الآخر زين الدين فرحات، ولِسوء حظّه، فسيُواصل المغامرة الكروية مع نادي نيم الذي ينتمي إلى بطولة فرنسا للقسم الثاني.

ورفضت إدارة نادي نيم ثلاثة عروض لِتحويل متوسط الميدان زين الدين فرحات، قادمة من مونبلييه وستراسبورغ الفرنسيَين (القسم الأوّل) ومايوركا الإسباني (الدرجة الأولى)، لِضعف المقترح المالي وصيغة الإستفادة من خدمات الدولي الجزائري، كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية. عِلما أن ستار سوق الانتقالات يُسدل مساء الثلاثاء (منتصف الليل).

ومازال زين الدين فرحات (28 سنة) يرتبط مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

ويشغل فريق نيم المركز الرّابع، بعد مرور ستّ جولات من عمر بطولة “اللّيغ 2”.