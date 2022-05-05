جديد محرز وسوق الانتقالات الصيفية

أبدت إدارة نادي ميلان آسي رائد ترتيب بطولة إيطاليا خلال الأيّام القليلة الماضية، تحمّسها لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط الجناح محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023.

وعادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، الخميس، في تقرير لها نشرته بِهذا الشأن، لِتقول إن إدارة الميلان تراجعت عن هذه الفكرة.

ولا يُمكن لِإدارة نادي “الروسونيري” توفير الأجرة السنوية الضّخمة لِمحرز، فضلا عن تألّقه اللافت في صفوف مانشستر سيتي، وصعوبة إقناع مسؤولي الفريق الإنجليزي بِالتخلّي عن قائد “محاربي الصّحراء”. استنادا إلى المصدر ذاته.

ومعلوم أن ميلان آسي الفترة الأخيرة – من الناحية المادّية تحديدا – لا يمتّ بِصلة لِفريق نسخة الرّئيس سيلفيو برلسكوني، لمّا كان بِإمكانه جلب النّجم الذي يرغب فيه.

وتدفع إدارة نادي “الأزرق السّماوي” لِمحرز راتبا سنويا، قيمته 7.2 مليون أورو.