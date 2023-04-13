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رياضة

جديد ملعب تيارت

علي بهلولي
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جديد ملعب تيارت
ح.م
ملعب تيارت أثناء زياراة اللجنة الوزارية المشتركة.

قامت لجنة وزارية مشتركة، الأربعاء، بِزيارة تفقّد إلى ملعب “قايد أحمد” بِولاية تيارت.

وتحتضن هذه المنشأة الرياضية مقابلات فريق شبيبة تيارت، نائب رائد ترتيب بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”. والمُرشّح للالتحاق بِحظيرة النّخبة قبل 6 جولات عن إسدال السّتار.

وخلصت الزيارة إلى جملة من القرارات، تصبّ كلّها في العمل على جعل ملعب تيارت يستجيب للمقاييس الدولية المعتمدة من قبل “الفيفا”. وتهيئته لِاحتضان مقابلات الأندية الجزائرية على المستوى الإفريقي والعربي، انطلاقا من الموسم المقبل.

وهكذا تقرّر نزع البساط الاصطناعي لِملعب تيارت ووضع عشب طبيعي، وتنصيب مقاعد في المدرجات، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى. على أن تبدأ عملية الترميم عند انتهاء الموسم الحالي.

ودشّنت السلطات العمومية ميدان “قائد أحمد” عام 1987، وحينها كان يحمل تسمية “ملعب الأخوّة”، ويكسو أرضيته عشب طبيعي، بِمدرجات تتّسع لِنحو 30 ألف متفرّج.

واحتضن ملعب تيارت سنة تدشينه مباراة ودّية بين المنتخب الوطني الجزائري نسخة المدرب السوفياتي الرّاحل إيفغيني روغوف، ونادي نانت الفرنسي الذي ضمّ في صفوفه متوسّط الميدان الدّفاعي مارسال دوسايي، بطل العالم مع “الديكة” في 1998.

وعلى مستوى الأندية، احتضن هذه الملعب أيّام تدشينه مقابلات فريق شباب سيرسو ميكانيك تيارت (تسمية الإصلاح الرياضي)، الذي كان يضمّ في صفوفه صانع الألعاب عدّة مايدي (أحد أفضل اللاعبين الجزائريين الذين ارتدوا القميص رقم “10”)، ومتوسط الميدان موسى صايب (من مواليد بلدية ثنية الحد، ولاية تيسمسيلت).

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