جديد موسم الاصطياف.. مستشار وزير السياحة يكشف

سيتم خلال موسم الاصطياف لسنة 2023 منح حقوق امتياز للمتعاملين والمهنيين المختصين من أجل استغلال الشواطئ، حسب ما أعلن عنه مستشار وزير السياحة.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أكد نبيل ملوك أن الأولوية هذه السنة في استغلال الشواطئ ستكون للمهنيين والمتعاملين، وذلك من خلال المزايدة.

وأوضح المتحدث أنه بموجب حق الامتياز سيتم منح الأولوية للمتعاملين والمهنيين المختصين في مجال السياحة والفندقة والمؤسسات الناشئة. وهذا من خلال سلم تنقيط.

وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان سيتم استغلال جميع الشواطئ، قال مستشار الوزير أن حق الإمتياز سيمس جزء فقط من الشواطئ الكبيرة، بينما تترك الأجزاء الأخرى للاستعمال الحر من قبل المواطنين.

وفي السياق ذاته، تحدث ضيف المورنيغ عن تعليمة أسديت لولاة الولايات الساحلية من أجل مباشرة عملية منح حق الامتياز، مؤكدا أنه قد تم فتح الأظرفة في كثير من الولايات والتي شهدت ترشح العديد من المتعاملين.