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رياضة

جديد يوسف عطال

علي بهلولي
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جديد يوسف عطال

طرأت مُستجدّات بِخصوص مصير اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال في نادي نيس الفرنسي.

ويرتبط المدافع الأيمن عطال (27 سنة) مع نادي نيس بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

وأعلنت إدارة نادي الأحمر والأسود عن جلب المدافع الأيمن فالونتان روزيي، بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر حتى الصّيف المقبل، مع إمكانية شراء العقد من فريق بشكتاش التركي.

وطرح هذا القرار جدلا، فحواه مسارعة إدارة نادي نيس لِجلب بديل يوسف عطال، المُرشّح لِترك الفريق الفرنسي في جانفي الحالي، بِسبب ما مرّ به في الفترة الأخيرة.

وقال المدير الرياضي لِنادي نيس فلورون غيزولفي في مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، ونقلت تفاصيله الصحافة الفرنسية: “كنّا نُريد الاستفادة من خدمات روزيي منذ الصّيف الماضي، ولا علاقة للأمر بِوضعية عطال هذه الأيّام”.

وأضاف: “نحن نُدعّم عطال في مشواره مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2024. هو لاعب ما زال يرتبط مع نادينا حتّى الصّيف المقبل. دعونا ننتظر ماذا سيحدث في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي”.

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