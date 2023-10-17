جريمة المستشفى المعمداني في غزة.. أول ردّ من مصر

أدانت مصر مساء الثلاثاء، قصف الاحتلال الصهيوني لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة. الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

واعتبرت مصر، في بيان لخارجيتها، أن “هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، هو انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني. ولأبسط قيم الإنسانية”.

وطالبت الخارجية المصرية الاحتلال الإسرائيلي “بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة”. كما طالبت “جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات”.

كما دعت مصر إلى حمل الاحتلال على “التوقف عن استهداف محيط معبر رفح، لتمكين السلطات المصرية، وباقي الدول والمنظمات الدولية، من إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأسفر عدوان الاحتلال على المستشفى المعمداني، عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.