جزائرية تتفوق على الأمير هاري بعد تحقيق روايتها أرقام مبيعات خيالية

تفوقت كاتبة جزائرية على الأمير هاري بعدما حققت روايتها أرقام مبيعات خيالية، لتصبح الأكثر قراءة عبر العالم والتاريخ.

وكانت مبيعات مذكرات الأمير هاري التي تحمل عنوان “الاحتياطي” قد حطمت الرقم القياسي السابق لمذكرات باراك أوباما لدى دار “بنغوين راندوم هاوس”، حيث بيعت 1.4 مليون نسخة منه باللغة الإنجليزية في اليوم الأول على طرحه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

وبحسب ما أفاد ناشر مذكرات الأمير هاري فإن “الاحتياطي” باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا بعد أن باع منها 400 ألف نسخة في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وحطمت الكاتبة الجزائرية سارة ريفانس كل أرقام المبيعات لتصبح الجزائرية الأكثر قراءة عبر العالم والتاريخ حيث بيع الجزء الأول من روايتها الأولى “الرهينة” لأكثر من 350 ألف نسخة (أكثر من 9ملايين قراءة عبر الأنترنت) وطبع الجزء الثاني أكثر من مليون نسخة وترجم إلى 9 لغات.

تعيش سارة البالغة من العمر 24 عاما في الجزائر العاصمة، وتعمل مسؤولة إدارية بقاعة رياضة وسط العاصمة، وقد تتبعت شغفها بالكتابة على منصة Wattpad الكندية حتى حققت التفوق والنجاح بفرنسا بدء من العام 2019.

وبحسب ما أفادت صحيفة لوباريزيان فقد ظهر الأدب الرقمي مع التقدم التكنولوجي، حيث أصبحت عديد المنصات تتيح للمؤلفين الشباب فرصة الظهور والكشف عن مواهبهم.

وكشف تصنيف إيديستات للكتب الأكثر مبيعًا في فرنسا نجاح الجزء الثاني من رواية الرهينة للروائية الجزائرية، والتي نُشرت في 25 جانفي2023 في جذب 53257 مشتر، وهو ضعف المبيعات التي حققها كتاب الاحتياطي.