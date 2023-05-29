جزائرية تحصد جائزة “غورماند” لكتب الطبخ العالمية بالسويد

حصدت، يسمينة سلام، المختصة في الطبخ الجزائري، جائزة “غورماند” لكتب الطبخ العالمية المرموقة بالسويد، حيث كانت المرتبة الأولى من نصيبها بلا منازع.

وتربعت الطباخة الجزائرية على عرش الجائزة العالمية بفضل كتابها “ذاكرة فن الطبخ الجزائري”، الصادر عن منشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار عام 2022.

واختير هذا الكتاب، ضمن أفضل 3 أعمال متنافسة في فئة “تاريخ فن الطبخ”، حيث تم انتقاء 18 كتابا من بلدان أخرى معروفة بطبخها المتميز، على غرار الصين،تركيا، والبرتغال.

كما تم اختياره على رأس فئات “الشيف المشهور العالمي”، وكذلك “الجائزة المتوسطية – دان غيفورد”.

في ذات السياق أعربت يسمينة سلام عن سعادتها بالنجاح، وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنّ الجزائر “ليست فقط أكبر بلد إفريقي مساحة وإنما معروفة كذلك بتاريخها وتراثها سيما فن الطبخ”.

من جانبهم، اعتبر منظمو المنافسة التي عرفت مشاركة 230 بلدا ومنطقة من خلال 100.000 كتاب ونشرية شملت جميع الفئات، أن الكتاب “هام ومتميز لتاريخ الطبخ العالمي”.

ويعتبر كتاب يسمينة سلام (110 صفحة)، ثمرة عمل بحثي وتوثيقي حول تاريخ الغذاء من مرحلة ما قبل التاريخ، فضلا عن جانب خصص لتاريخ الغذاء في العالم منذ العصر الحجري الحديث.

أما الفصل الثاني فقد كشف عن 37 من أقدم الأطباق الجزائرية تم تقديمها بتفاصيل دقيقة حول أصلها وتواريخها”، كطبق “الدجاج بنوميديا” و “التمر المحشو” الذين جاء ذكرهما على لسان ابيسيوس، أحد الوجوه البارزة في المجتمع الراقي الروماني، و”الحريرة” و”بسيس أرغان” و”ميركاس-مرقاز” و”روس و”السفيرية” و”حلوة العناب” و”التفينة”، وكذلك الشاي بالياسمين.

كما تم ذكر الطبق الجزائري المشهور “الكسكس” المدرج ضمن قائمة التراث العالمي للإنسانية، بكل تنوعه وأصالته.

للتذكير تحوز المختصة في فن الطبخ الجزائري, السيدة سلام على شهادة مهندس في العلوم الزراعية، إلا أنها سخرت مشوارها في التدريس بالمدرسة العليا للأستاذة، قبل أن تتحول إلى تحقيق شغفها المتمثل في الطبخ التقليدي الجزائري.

كما أنها عضو أساسي في المسابقة التلفزيونية التي تحظى بمتابعة كبيرة “ماستر شيف الجزائر”, وهي تشرف كذلك منذ 2011 على حصة الطبخ المعروفة ب”دار جدي”.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة “غورماند” لكتب الطبخ العالمية قد تم إنشاؤها في سنة 1995 و هي تكافئ سنويا أفضل الأعمال عبر العالم المخصصة بشكل أساسي للغذاء والطبخ.