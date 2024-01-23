جزائريو كرة اليد واجهوا لاعبا يزن قنطارا ونصف!

لفت الانتباه في مباراة المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد ونظيره من الكونغو الديموقراطية، لاعب بِبنية مورفولوجية هائلة.

وانتهت هذه المباراة بِفوز “الخضر”، وتأهّلهم لِنصف نهائي البطولة الإفريقية بِمصر، وأيضا مونديال 2025.

ويتعلّق الأمر هنا بِاللاعب الكونغولي غوتيي مفومبي، الذي يزن 137 كلغ.

ويبلغ هذا اللاعب الكونغولي من العمر 29 سنة، أمّا طوله فيُقدّر بـ 1.95م.

ويُلقّب غوتيي مفومبي بـ “شاكيل أونيل”، نسبة إلى نجم كرة السلة الأمريكية السّابق، الذي يحمل هذا الإسم، ويتميّز بِطوله الفارع والبدانة المفرطة.

ويُقول غوتيي مفومبي لمّا يظهر إعلاميا، إنه يُمارس كرة اليد، لِأنها الرياضة المفضّلة لديه. وأيضا يبعث من خلالها رسالة إلى مَن يُعاني البدانة، بِأنه يُمكنه رفع التحدّيات، والعيش مثل بقية البشر.