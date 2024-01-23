-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

جزائريو كرة اليد واجهوا لاعبا يزن قنطارا ونصف!

علي بهلولي
  • 51
  • 0
جزائريو كرة اليد واجهوا لاعبا يزن قنطارا ونصف!
ح.م
الكونغولي غوتيي مفومبي (رقم"15") في مباراة منتخب بلاده الكونغو الديموقراطية لِكرة اليد والجزائر.

لفت الانتباه في مباراة المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد ونظيره من الكونغو الديموقراطية، لاعب بِبنية مورفولوجية هائلة.

وانتهت هذه المباراة بِفوز “الخضر”، وتأهّلهم لِنصف نهائي البطولة الإفريقية بِمصر، وأيضا مونديال 2025.

ويتعلّق الأمر هنا بِاللاعب الكونغولي غوتيي مفومبي، الذي يزن 137 كلغ.

ويبلغ هذا اللاعب الكونغولي من العمر 29 سنة، أمّا طوله فيُقدّر بـ 1.95م.

ويُلقّب غوتيي مفومبي بـ “شاكيل أونيل”، نسبة إلى نجم كرة السلة الأمريكية السّابق، الذي يحمل هذا الإسم، ويتميّز بِطوله الفارع والبدانة المفرطة.

ويُقول غوتيي مفومبي لمّا يظهر إعلاميا، إنه يُمارس كرة اليد، لِأنها الرياضة المفضّلة لديه. وأيضا يبعث من خلالها رسالة إلى مَن يُعاني البدانة، بِأنه يُمكنه رفع التحدّيات، والعيش مثل بقية البشر.

مقالات ذات صلة
“الخضر” لِكرة اليد يتأهّلون لِنصف النّهائي الإفريقي والمونديال

“الخضر” لِكرة اليد يتأهّلون لِنصف النّهائي الإفريقي والمونديال

لقجع عاقب عمروش لاستهداف الجزائر والسيطرة على تنزانيا

لقجع عاقب عمروش لاستهداف الجزائر والسيطرة على تنزانيا

الكونغولي مبيمبا: مدرب المغرب شتمني بِكلام عنصري

الكونغولي مبيمبا: مدرب المغرب شتمني بِكلام عنصري

أهمّ ما جاء في تصريحات بلماضي

أهمّ ما جاء في تصريحات بلماضي

نهاية “الكان” لِمُحمد صلاح

نهاية “الكان” لِمُحمد صلاح

بونجاح يُنقذ “الخضر” من فخّ الخسارة

بونجاح يُنقذ “الخضر” من فخّ الخسارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد