جزر الرأس الأخضر تلتحق بِالكاميرون

فاز منتخب جزر الرأس الأخضر لِكرة القدم مساء الأحد، بِهدف لِصفر على منافسه فريق إثيوبيا.

واحتضن ملعب “أوليمبي” بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة الأنغولي هيلدر دي كارفاليو، بينما أسندت “الكاف” إلى الجزائري مهدي عبيد شارف مهمّة حكم رابع.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِمنتخب جزر الرأس الأخضر المهاجم جوليو تافاريس، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأوّل (45+1).

وطرد الحكم المدافع الإثيوبي ياريد باييه (رقم “16” في الصورة) في الدقيقة الـ 12، لِيكون بِذلك أوّل “عقاب” بِالبطاقة الحمراء في “كان” 2022.

ودخل المهاجم الإثيوبي مجيب قاسم إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 82، وهو لاعب يرتدي زيّ فريق شبيبة القبائل.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته، فازت الكاميرون بِنتيجة (2-1) على منتخب بوركينا فاسو.

وفي الجولة الثانية المُقرّر تنظيمها في الـ 13 من جانفي الحالي، تلعب جزر الرأس الأخضر مع فريق بوركينا فاسو. وتُواجه إثيوبيا منتخب الكاميرون.

وبعد ثلاث جولات يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا.

ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يعبر إلى ثمن النهائي، إذا حاز امتياز أحسن رتبة ثالثة. وهو أمر مُخصّص لِأربعة فرق من أصل ستّة منتخبات.

وتُجرى البطولة الإفريقية بِصيغة ستّ مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات.