.. جسر جويّ نحو الكاميرون

الرئيس تبون يأمر ببيع التذاكر المدعمة لنقل المناصرين

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التكفل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم الذين يريدون التنقل إلى الكاميرون لتشجيع الخضر في لقاء الذهاب الفاصل المؤهل إلى كأس العالم المقررة بقطر نهاية السنة الجارية، والمقرر يوم 25 مارس الجاري بملعب “جابوما” بداية من الساعة السادسة مساء، ويديره الحكم المثير للجدل البوتسواني جوشوا بوندو.

وجاء في البيان الذي نشر أمس في موقع رئاسة الجمهورية أنه: “بعد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التكفّل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين سيتنقلون إلى الكاميرون لمساندة فريقنا الوطني، أمر السيد الرئيس، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بالشروع ابتداءً، من اليوم الأحد 13 مارس 2022، في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصّصة، لنقل المناصرين، إلى الكاميرون، بأسعار مدعمة، مع توفير كلّ الإمكانات، لإنجاح هذه العملية”.

ومن المنتظر أن تتكفل الوكالة التي تسند لها مهمة التكفل بتنقل أنصار الخضر إلى الكاميرون بتذاكر رحلات نقل أنصار الخضر إلى الكاميرون بأسعار مدعمة من طرف رئيس الجمهورية، وتذاكر الدخول إلى ملعب جابوما وفق قوانين المنافسة التي تنص أن كل منتخب يلعب خارج الديار له حصة خاصة من التذاكر يتم اقتناؤها من المشرفين على المباراة.

وكان رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، قد أكد عن إمكانية نقل أنصار “الخضر” إلى الكاميرون، كما أشار ان هيئته كانت في اتصال مع السلطات من أجل إمكانية نقل عدد من الجماهير الجزائرية إلى الكاميرون، وهو ما وافقت عليه السلطات، بعد ما أمر رئيس الجمهورية بالتكفل بمناصري المنتخب الذين يريدون التنقل إلى الكاميرون لتشجيع الخضر، علما أن قرعة المونديال ستقام في الفاتح من افريل القادم بالدوحة.