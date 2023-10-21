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الجزائر

جسر جوّي جزائري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الشروق أونلاين
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جسر جوّي جزائري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أرشيف
رئيس الجمهورية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش في مصر، لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتتمثل المساعدات الجزائرية حسب ما ذكره بيان للرئاسة، في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم. وسيتمّ إيصالها عن طريق جسر جوي مكوّن من طائرات تابعة للقوات الجوية.

“وتعبّر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. الذي يتعرض إلى عدوان متواصل، في ظل حصار شامل جائر”، يقول البيان.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الخامس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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