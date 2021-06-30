جمال بلعمري يقرر الانضمام إلى نادي قطر

يجاور يوسف بلايلي الذي تألق الموسم الماضي مع الفريق

انتهت رحلة النجم الجزائري، جمال بلعمري، مع فريق ليون الفرنسي والتي كانت تجربة قصيرة جدا، حيث كان قد انضم له صيف العام الماضي، لكنه لم يلعب إلا دقائق معدودة طوال الموسم، ما دفعه إلى البحث عن تحٍد جديد بداية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب مصادره صحفية أن جمال بلعمري قرر الانضمام إلى نادي قطر، الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعماله منذ أسابيع، بغية خطفه من عديد الأندية التي كانت تريد ضمه في هذا “الميركاتو” الصيفي، أبرزها الهلال السعودي وغازي عنتاب التركي.

وكان جمال بلعمري قد أكد في تصريحات له الأسبوع الماضي، قراره النهائي بمغادرة نادي ليون هذا الصيف، مؤازراة مع تلقيه عروضًا من أندية تركية، سعودية وقطرية، إلا أنه فضل في الأخير الرحيل إلى دوري النجوم القطري، ومجاورة مواطنه يوسف بلايلي الذي تألق مع هذا الفريق الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يكون انفراج وضعية جمال بلعمري، في وقته بالنسبة للمدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، الذي يعول كثيرًا على هذا المدافع المخضرم في غمار تصفيات كأس العالم 2022 ، والتي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل، بمواجهتين ضد جيبوتي وبوركينافاسو.

ع. ع