جمال سجاتي: “أعلم أنه بإمكاني تقديم أداء أفضل في باريس”

بعد فوزه بسباق 800 متر في الدوري الماسي..

أكد عداء المسافات المتوسطة، الجزائري جمال سجاتي، الفائز بسباق 800 متر، في تجمع باريس، يوم الأحد الماضي، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الماسي لألعاب القوى 2024، أنه بإمكانه تحقيق أداء أفضل في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.

وأوضح سجاتي، في تصريح للموقع الرياضي المتخصص “أتلتيك أفريكا” قائلا : “أنا جد راض عن سباقي وأستعد الآن للمشاركة في تجمع موناكو الأسبوع المقبل. أنا واثق من نفسي وسأستعد بهدوء للألعاب الأولمبية في باريس خلال الأسابيع المقبلة. أعلم جيدا أنه يمكنني تقديم الأفضل هناك”.

وحقق سجاتي في تجمع باريس ثالث أفضل نتيجة عالمية لكل الأوقات بزمن قدره 1 د و41 ثا و56 ج. كما سجل رقما قياسيا وطنيا جديدا. وكان الرقم القديم (1 د و42 ثا و61 ج)، بحوزة توفيق مخلوفي منذ سنة 2016.

وأضاف العداء الجزائري: “أعتقد أن هذه النتيجة هي ثمرة عمل وتحضير طويلين وشاقين، تحت إشراف مدربي عمار بنيدة، الذي أشكره على كل العمل الذي يقوم به معي. الآن، سأتفرغ للتحضير الخاص، تحسبا للموعد الأولمبي، ولم لا الفوز بالميدالية الذهبية”.

وسيشارك ابن مدينة تيارت (24 سنة) الجمعة المقبل في سباق 800 متر لتجمع موناكو، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الماسي، بهدف التأكيد مرة أخرى على قوته في هذه المسافة.

وسيواجه سجاتي منافسين أقوياء في هذا التجمع، على غرار الكيني إيمانويل وانيوني والفرنسي غابرييل توال وبطل العالم الكندي ماركو أروب.

للتذكير، فإن عدائي المسافات المتوسطة توفيق مخلوفي وعيسى جابير سعيد غرني وسليمان مولى وجمال سجاتي هم الوحيدون الذين حققوا توقيتا زمنيا أقل من 1 د و44 ثانية في سباق 800 م، في تاريخ ألعاب القوى الجزائرية.